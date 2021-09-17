الامارات | نجاح كبير للنسخة الثانية من سباق دبي للجري الثلجي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير للنسخة الثانية من سباق دبي للجري الثلجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الثانية من "سباق دبي للجري الثلجي" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم"، نجاحًا كبيرًا وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسار السباق الذي يمتد إلى مسافتي 3 و 5 كيلومترات في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، منافسات السباق الذي انطلق صباح اليوم في قاعة "سكي دبي" بمول الإمارات، وشارك فيه المئات من المتسابقين من مختلف الجنسيات والأعمار ومن منتسبي مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية.

فاز البريطاني أوليفر ديمين بالمركز الأول في سباق 3 كيلومترات فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 18:38 دقيقة. وفي فئة السيدات فازت الجورجية ديانا جوجيتز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 26:11 دقيقة، تلتها الإماراتية نورة الغافلي في المركز الثاني بزمن 33:08 دقيقة، وحلت المصرية ولاء راغب في المركز الثالث بزمن 33:30 دقيقة.

وفاز هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال لسباق 5 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن قدره 29:02 دقيقة، تلاه أحمد الزعابي في المركز الثاني بزمن 36:30 دقيقة. وفي فئة السيدات لسباق 5 كيلومترات فازت بيا هانسك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 35:00 دقيقة.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربع متسابقين يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى فترة زمنية حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة. ويساهم هذا السباق الفريد في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

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