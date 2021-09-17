الامارات | أخبار برشلونة لا تسر.. أبناءه يرفضون تدريبه و4 مباريات تحدد مصير كومان

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار برشلونة لا تسر.. أبناءه يرفضون تدريبه و4 مباريات تحدد مصير كومان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن مطالب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة برشلونة لإقالة المدرب الهولندي رونالد كومان وتعيين مدرب جديد، في وقت يفضل رئيس النادي خوان لابورتا التريث حتى تعثر جديد متوقع للفريق من أجل استبداله بمدرب آخر.

وتتزايد المطالب الجماهيرية بإقالة كومان في ظل المستوى غير المقنع لبرشلونة أمام الفرق الكبيرة، خصوصاً بعد السقوط أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتكرار مشهد الهزيمة المذلة 2-8 قبل عامين والتي لم تغب من ذهن أي مشجع عاشق للنادي الكاتالوني.

وأمام الأخبار البرشلونية التي لا تسر صديقاً، ذكرت الصحيفة أن العلاقة المتوترة بين لابورتا وكومان لم تمنع الأول من منحه فرصة أخرى، لأسباب عدة، أبرزها رفض المدربين قيادة برشلونة في الوضعية الحالية إذ يريد نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز استلام مهامه من بداية الموسم، ولا يرغب جوردي كرويف خلافة كومان للعلاقة الشخصية القوية التي تربطهما، فيما هناك اسم ثالث وهو مدرب الفريق الثاني ببرشلونة سيرجي بارجوان لكنه لا يحظى برضا لابورتا الذي لا يرى فيه "غوارديولا 2008".

يذكر أن برشلونة سيواجه ضغطاً في الدوري الإسباني نتيجة الأجواء الحالية السائدة في النادي والتي خلفتها مباراة بايرن ميونيخ، وذلك على الرغم من أنه سيواجه فرق غرناطة، وقادش، وليفانتي في أقل من أسبوع قبل السفر إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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