الامارات | يوفنتوس وميلان.. بث مباشر مجاني على هذه القناة

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وميلان.. بث مباشر مجاني على هذه القناة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة الدوري الإيطالي، الجمعة، عن المباريات التي سيتم بثها مجانا على موقع "يوتيوب" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الكالتشيو، اعتباراً من اليوم الجمعة.

وأوضحت رابطة الكالتشيو، في بيان، أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجاناً لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل عدم حصول أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي.

وأشارت القناة الرسمية للدوري الإيطالي على "يوتيوب"، أنه سيتم إذاعة المباريات التالية هذا الأسبوع: (يوفنتوس وميلان) - (روما وفيرونا) - (تورينو وساسولو) - (جنوى وفيورنتينا) - (إنتر وبولونيا).

ووافقت أندية الدوري الإيطالي على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

يذكر أن أندية روما وميلان ونابولي تتقاسم صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط عقب أول ثلاث جولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news