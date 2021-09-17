الامارات | أغرب خطأ لحارس مرمى.. صدم فريقه وأثار تعاطف الفريق الخصم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب خطأ لحارس مرمى.. صدم فريقه وأثار تعاطف الفريق الخصم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخطأ القاتل الذي ارتكبه الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو وتسبب مباشرة في تسجيل هدف الفوز الوحيد لخصمه غلطة سراي التركي في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، في دور المجموعات لمسابقة ادوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ودخل الحارس بعد هذا الهدف، في نوبة غضب سيطرت عليه نتيجة الخطأ الذي لا يغتفر في ملاعب كرة القدم، في وقت تناوب الجمهور على السخرية من الحارس بنشر تغريدات تحمل أيقونات ورموز نالت من الحارس الألباني الذي ارتقى للتصدي للكرة لكنه فشل في التقاطها وأفلتت منه داخل الشباك.

ووقف مدرب لاتسيو الإيطالي ماوريسيو ساري مصدوماً في المنطقة الفنيةولم يبدي أي ردة فعل نتيجة الهدف الصاعق الذي انتهى به اللقاء.

والمفارقة أن الحارس الألباني يعتبر أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإيطالي ويبدو ان الهدف ترك أثراً بالغاً في نفسيته كما أظهرت الكاميرات التي رصدت الحالة التي مرّ بها عقب الهدف ودفعت الأوروغوياني المُخضرم فيرناندو موسليرا حارس مرمى غلطة سراي، للتعاطف معه ومعانقته بعد المباراة.

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