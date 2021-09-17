الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتحدى ليدز في افتتاح الجولة الخامسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

يستضيف، اليوم الجمعة، فريق نيوكاسل يونايتد، نظيره فريق ليدز، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مواجهات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الإنجليزي، للموسم الحالي 2021-2022. يقبع نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة واحدة جمعها من 4 مباريات، بعد 3 هزائم، وتعادل وحيد. فيما يحتل فريق ليدز المركز 17 في جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد نقطتين، وبفارق 3 مراكز فقط عند ذيل الترتيب. ويدخل الفريقان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للابتعاد، ولو بصورة مؤقتة عن مراكز الهبوط والخروج من دوامة قاع الترتيب. ويحاول نيوكاسل استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط المباراة الثلاثة لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح الضيوف فريق ليدز في تحقيق مفاجأة، وانتزاع نقاط المباراة الثلاثة من نيوكاسل أصحاب الأرض. وجاء فريق نيوكاسل من هزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد (4-1)، بنتيجة وحدثت ثورة جماهيرية بين مشجعي الفريق، بسبب التسابق على الحصول على قميص كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة الكبيرة. ونفس الحال خسر ليدز يونايتد (0-3) من ضيفه ليفربول على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري.

