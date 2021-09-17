ألفيس يفسخ عقده مع ساو باولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

توصل البرازيلي داني ألفيس، لاتفاق مع ساو باولو، لفسخ عقده الذي كان يربطه بالنادي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، والذي انضم بموجبه للفريق في موسم 2019-2020. أعلن النادي في بيان، أن الظهير الأيمن (38 عاماً) لم يعد لاعباً بالفريق الذي يدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي يحتل حالياً المرتبة 16 في ترتيب الدوري البرازيلي، على شفا منطقة الهبوط. وخاض ألفيس الذي سبق ودافع عن قمصان العديد من الأندية مثل برشلونة، وإشبيلية، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، أخر مباراة له مع ساو باولو في 26 أغسطس (آب) الماضي، وكانت أمام في فورتاليزا. وكان ألفيس ضمن المنتخب البرازيلي الذي انتصر على بيرو (2-0)، في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022. يشار إلى أن داني حتى الآن اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم برصيد 45، وهو رقم اختتمه في أغسطس (آب) الماضي، بحصوله على الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

