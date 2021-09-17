"معاً لمسقبل متشارك" شعار أولمبياد بكين 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

أعلنت لجنة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، اليوم الجمعة، أن الشعار الرسمي لدورتي الألعاب الأوليمبية والبارالمبية، سيكون "معاً لمستقبل متشارك". أوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا: "الشعار يدعو إلى هدف عالمي للوحدة والتقدم والشمول، إنه التفسير الصيني للشعار الأولمبي المعدل حديثاً: أسرع، أعلى، أقوى - معاً". وقال عمدة بكين، شين جينينغ، خلال تقديم الشعار: "في الأوقات الصعبة ،ندما يستمر تحدي وباء كوفيد -19، فإن الاحتفال الناجح بدورة بكين للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2022، سيشجع الناس في جميع أنحاء العالم على الاتحاد والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل". ومن جانبه أبرز مدير الشؤون الثقافية في اللجنة، شين نينغ، أن بكين ستكون أول مدينة تستضيف دورة ألعاب شتوية وصيفية، مشيراً إلى أن الشعار المختار "يحمل إرث بكين 2008: "عالم واحد، حلم واحد"، إضافة إلى "إظهار خصائص هذا العصر". وقال نائب رئيس جمعية بكين للتنمية الأولمبية، جيان شياويو: "شعار ألعاب 2008 ينقل الرؤية الصينية للعالم، وهذه المرة يذهب خطوة أخرى إلى الأمام ، حيث أنه لا يشارك رؤيتنا فقط ولكنه يعبر عن موقفنا". وبحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، فإن الشعار باللغتين الإنجليزية والصينية سيكون مرئياً في جميع الأماكن الرسمية للحدث، وفي الديكورات التي ستزين المدينة خلال تلك الأيام، وفي المنتجات الرسمية.

