شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تضم الأمريكى فاكوادى لاعب الزمالك السابق استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى فى ضم محترف جديد، وهو الأمريكي النيجيرى مايكل فاكوادى، لتدعيم صفوف الفريق فى منافسات البطولة العربية التى تستضيفها الإسكندرية في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينضم مايكل فاكوادي لصفوف رجال سلة النادي الأهلي بشكل رسمي مساء اليوم، ليكون ثانى محترف بالفريق بعد الأمريكى مايكل تومسون، والذى تم التعاقد معه خلال الأسابيع الماضية، على أن يكون تومسون مستمرا مع الفريق الأحمر بينما يكون فاكوادي لحين انتهاء البطولة العربية فقط.

وسبق لمايكل فاكوادي اللعب فى صفوف نادي الزمالك خلال بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التى اقيمت فى رواندا مايو الماضى وحسمها الزمالك حيث استعان به الفريق الأبيض خلال مباريات البطولة وقدم مستويات مميزة.

ويشارك فى البطولة العربية للأندية لكرة السلة، 20 فريقا، منها الأهلى والاتحاد السكندرى "مستضيف البطولة" من مصر، بالإضافة إلى البطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة إلى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.