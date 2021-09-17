شكرا لقرائتكم خبر عن صراع خاص على 3 مراكز فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فريق الكرة بالنادي الأهلي صراعاً في عدة مراكز خلال الموسم الجديد الذي يستهلّه المارد الأحمر يوم 21 سبتمبر الجاري بمواجهة طلائع الجيش في السوبر المحلي بإستاد برج العرب.

ورغم أن هناك لاعبين حجزوا أماكنهم في تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة السوبر يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي وبدر بانون ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية إلا أن هناك مراكز أخرى تشهد صراعاً قبل لقاء السوبر.

من أهم المراكز التى تشهد صراعاً في الأهلي قبل موقعة السوبر المحلي، مركز الجناح الأيسر الذي يتنافس عليه كهربا وطاهر محمد طاهر وأن كانت فرصة الأخير للمشاركة أساسياً هي الأكبر.

كما يشهد خط الوسط صراعاً بين حمدي فتحي والمالي آليو ديانج حيث سيتم الدفع بأحدهما في مركز الوسط بجوار عمرو السولية وأن كانت حظوظ حمدي فتحي هي الأقوى.

في الجبهة اليُمنى يشهد فريق الأهلي منافسة شرسة أيضاً، بين أكرم توفيق ومحمد هاني وتبدو حظوظ أكرم توفيق هي الأفضل للظهور أساسياً أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل إلا إذا حالت الكدمة التى تعرض لها اللاعب في ودية المقاولون العرب أمس دون مشاركته أمام الطلائع .

وغادر أكرم توفيق مباراة الأهلي والمقاولون العرب الودية أمس بإستاد التتش للإصابة بكدمة بسيطة في الركبة حسبما أعلن اللاعب أمس عبر صفحته على أنستجرام.