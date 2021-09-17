شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرشح أحمد سمير وأمير عبد العزيز لخلافة أسامة نبيه فى جهازه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إنه سيقوم بترشيح ثلاثة أسماء لاختيار واحدا من بينهم بالتنسيق مع إدارة النادى لمعاونته بعد رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق حيث يعد الثلاثى هم سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز وأحمد سمير، لاعبى الفريق ومدربيه السابقين، ويعد سامى الشيشينى الاختيار الأول لكارتيرون من أجل شغل هذا المنصب فى الزمالك إلا أن صعوبة عودته بسبب بعض الأمور المالية ستؤدى إلى المفاضلة بين سمير وعبد العزيز.

ورشحت لجنة الكرة فى الزمالك، بعض الأسماء مثل بدر حامد وعصام مرعى إلا أن تفضيل كارتيرون سيكون تجاه اختيار واحدًا من الثنائى أحمد سمير وأمير عبد العزيز حال موافقة إدارة النادى والتمكن من استقدام أحدهما على أن يحسم المدرب الفرنسى مع إدارة الزمالك تلك المسألة فى الأيام المقبلة.

وأصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى: "جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل.

ويضيف مدرب الزمالك: "كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل: "لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدًا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه.

وتابع: "هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل".

وأكمل: "وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين".

واختتم حديثه قائلاً: " لذا وجب عليا التقدم باستقالتى احتراما لنفسى وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتى على ايجاد حلول من قبل الاداره.