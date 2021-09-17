شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد هداف بطولة السوبر المصرى .. و5 لاعبين فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالي، قائمة هدافى بطولة السوبر المحلى حتى الآن برصيد 3 أهداف، قبل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في كأس السوبر المصري.

يدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويعد عبد الله السعيد الهداف التاريخى لبطولة السوبر المصرى بعدما سجل 3 أهداف أكثر من أي لاعب، وجاءت أهدافه بقميص الأهلى أمام الزمالك "هدفين" وإنبى "هدف".

ويأتي في الوصافة كل من مدحت عبد الهادى، تامر عادل، محمد أبو تريكة، جونيور أجايى، محمود علاء بهدفين لكل منهم، وهدف لكل من: حازم إمام، حسام حسن "العميد"، محمد العتراوى، أسامة نبيه، وائل جمعة، شادى محمد، محمد حمص، أحمد حسن، المعتز بالله إينو، أحمد حسن مكى، أحمد عبد الغنى، محمد ناجى جدو، محمد شعبان، عمر جابر، محمود كهربا، مؤمن زكريا، وليد أزارو، حسين الشحات.

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقه 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.