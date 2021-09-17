شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مروان الشوربجى بطل الاسكواش يعشق ورق العنب والمسقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب مروان الشوربجى المصنف الخامس عالمياً لرجال الاسكواش.

كيف وزانت بين الدراسة واللعب؟

قضيت حياتي في إنجلترا ودرست وتخرجت هناك، وكنت أجد بعض الصعوبة في الموازنة بين الدراسة والاسكواش، لكن بعد التخرج، تفرغت تمامًا.

كيف تخطط لحياتك بعد الاسكواش؟

ربما أغير اتجاهاتي في الحياة بعد سن الاعتزال، هعمل حاجة تانية في حياتي غير الاسكواش.

ما هو السن المناسب لاعتزال الاسكواش؟

لو اللاعب ركز على نفسه ممكن يكمل ممارسة الاسكواش لـ35 سنة.

ما هى أكلتك المفضلة؟

محشى ورق العنب والمسقعة

ما سبب دخولك للاسكواش؟

لعبت اسكواش بسبب لعب شقيقى الأكبر اسكواش، ومحمد علمنى كثير جدا في حياتى وليس في الاسكواش فقط.