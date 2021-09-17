شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا والاتحاد والإسماعيلى يتنافسون على خدمات عمرو الحلوانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتنافس أندية، سيراميكا، والاسماعيلى والاتحاد السكندرى، على ضم عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادى أسوان بعد تألقه مع زهرة الجنوب في الدورى الماضى، حيث نافس على لقب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.
وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.
ويفاضل الحلوانى فى الوقت الحالى بين تلك العروض لاختيار الأفضل من بينها حيث يمتلك عروضا من بعض أندية القاهرة إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد على أن تحسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى.
من جهته، أكد عمرو الحلوانى أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية كبيرة فى الدورى، وحزين لعدم انضمامه لمنتخب مصر، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به خلال الموسم الماضى.
وقال عمرو الحلواني، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحلت من نادى إنبى للمشاركة أساسيًا، وفضّلت الانتقال لحرس الحدود بسبب طارق العشرى، وعملت موسم كبير مع الحرس سجل 9 أهداف وصنعت 6 أهداف لزملائى، وكانت جيالى عروض كتير جدا، وفجأة الأندية انسحبت من الكلام معايا بسبب السن، ولم يبق سوى أسوان، فكلمنى كابتن سامى الشيشينى ورحت وقبلت التحدى علشان أثبت للناس أنى لاعب كويس والحمد لله كل الناس شافت المستوى وسعيد جدا بكلام الناس والنجوم الكبار".