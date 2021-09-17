شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا والاتحاد والإسماعيلى يتنافسون على خدمات عمرو الحلوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس أندية، سيراميكا، والاسماعيلى والاتحاد السكندرى، على ضم عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادى أسوان بعد تألقه مع زهرة الجنوب في الدورى الماضى، حيث نافس على لقب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.