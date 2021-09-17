شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع موهبة دسوق بعد 4 مباريات مقابل 500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في الحصول علي خدمات حمدي موسي الظهير الأيسر لنادي دسوق المشارك في دوري القسم الثالث بالمجموعة التاسعة والتي تنظمها منطقة كفر الشيخ.

وقع حمدي موسي على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم، مقابل 500 ألف جنيها، وذلك بعد مشاركة اللاعب مع فريق الأهلي لمدة 20 يوما، حيث خاض 4 مباريات ودية ظهر بهم بشكل جيد، وطالب عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالتعاقد مع اللاعب.

حمدى موسى من مواليد 2002 ويجيد اللعب في مركز الدفاع والظهير الأيسر بقدمه اليسرى، وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي، تحت قيادة محمود خضر المدير الفني للفريق الأول بنادي دسوق بعد ظهوره بشكل متألق في الناشئين.

فى سياق أخر، يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى مرانه الأول بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الطلائع بكأس السوبر ، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في ودية المقاولون العرب التي أقيمت مساء الخميس على ستاد مختار التتش تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين من اللقاء تدريبات بدنية قوية لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر استعداداً للموسم الجديد.