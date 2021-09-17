شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يستعين برمال الجونة لرفع اللياقة البدنية للاعبين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، بالتدريب على الرمال مستغلاً طبيعة مدينة الجونة، فى رفع اللياقة البدنية للاعبين، وذلك خلال استعدادات الفريق الساحلى للموسم الجديد.



الجونة



الجونة



الجونة



الجونة

ويسعى مسئولو نادي الجونة لتدعيم خط دفاع الفريق الفريق الأول لكرة القدم بمدافع قوى في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ودخل محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري في دائرة اهتمامات الجونة لتقوية الخط الخلفي، وبدأ المسئولون في الفريق الساحلي جس نبض الاتحاد حول موافقتهم على التفريط في اللاعب هذا الصيف.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع خممسة لاعبين حتى الآن وهم الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.

أعلن مسئولو نادى الجونة رحيل اللاعب الكاميرونى جوناثان نجويم بعد 3 مواسم قضاها اللاعب في الفريق الساحلي، بناء على رغبة رضا شحاته المدير الفني للفريق.

وكتب الجونة رسالة شكر للاعبه عبر حساب النادي الرسمي على تويتر قائلا :"‏نشكر لاعبنا الكاميرونى جوناثان نجويم علي كل ما قدمه للنادي خلال الثلاث مواسم السابقة و نتمني له كل التوفيق في خطواته المقبلة".