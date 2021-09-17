شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة : تعاقدنا مع 11 لاعبا ونخطط لضم 5 صفقات أخرى بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صابر عيد المدير الرياضى لفريق غزل المحلة أن مسئولي النادي يسعون في الوقت الحالي لإبرام 5 صفقات أخرى لدعم الفريق خلال الموسم المقبل أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز .

وأوضح صابر عيد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يوجد الآن مفاوضات مع بعض اللاعبين وتم إرسال بعض الدعوات لبعض اللاعبين الأفارقة للقدوم إلى المحلة والمشاركة في التدريبات للوقوف على مستواهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي .

وأشار صابر عيد أنه المراكز التي يرغب فريق غزل المحلة في تدعيمها هى المهاجم وخط الوسط والظهير الأيسر وحتى الآن تم دعم الفريق بـ11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

وجاءت قائمة صفقات غزل المحلة الجديدة كالتالى :-

1 ) أبراهيما كونيه _ قادما من طلائع الجيش ( موسمين )

2 ) محمد بازوكا _ قادم من الإنتاج الحربي مدة التعاقد ( موسمين )

️3) السيد الشبراوي _ قادم من الإنتاج الحربي ( موسمين )

4) محمود جمال ( الحضري ) _ قادم من بني سويف ( 3 مواسم )

5 ) مصطفى العش _ قادم من شباب كوم حماده ( 5 مواسم )

6 ) أحمد السيد _ قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

7 ) وليد مصطفى _ قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

️8 ) خالد سامي _ قادم من فريق حرس الحدود ( موسمين )

9 ) أمير إسماعيل _ قادم من فريق بيلا ( 5 مواسم )

10 ) أبراهيم عبد الخالق _ قادما من الانتاج ( موسمين )

11 ) محمد جابر " ميدو " _ قادما من أسوان ( موسمين )

وأعلن نادي غزل المحلة عن تنصيب محمد عودة مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته مؤخرا، وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي: محمد عودة مديرًا فنيًّا، و طلعت محرم مدرب و ممدوح عبد الحي مدرب و محمد يونس مدرب حراس المرمى و محمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء و طه السيد مدير إدارى و الجهاز الطبى و دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق و محمد عمر.