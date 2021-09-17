شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صفقات الأهلى الجديدة من المشاركة فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي ظهور الصفقات الجديدة مع الفريق في إنطلاقة الموسم الجديد الذي يستهله الأحمر بمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في السوبر المحلي بإستاد برج العرب.

وتعاقد الأهلي الصيف الجاري مع 4 صفقات هي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ، بجانب عودة الثنائي المُعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر حمدي.

وخرج من قائمة الأهلي لمباراة السوبر المصري من الصفقات الجديدة ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو للإصابة فيما ضم موسيماني المدير الفني للأهلي باقي الصفقات للقائمة وكذلك الثنائي العائد من الإعارة.

ولأن المدير الفني للأهلي لا يهوى المُغامرة أو الدفع بالصفقات الجديدة سريعاً في المباريات رسمياً فمن المتوقع أن يحتفظ موسيماني ببعض هذه الصفقات على دكة البدلاء ثم يمنحها فرصة المشاركة في السوبر حسب مجريات المباراة.

ومن المتوقع أن يمنح موسيماني الفرصة لكلاً من ميكيسوني وحسام حسن وعمار حمدي في جزء من مباراة الطلائع وأن كان هذا متوقف على ظروف ومجريات المباراة، ولكن تواجد الصفقات الجديدة فى التشكيلة الأساسية للأهلي بأول مباراة سيكون أمر صعب.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي غادرت مساء أمس إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.