شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة شابات الطائرة فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب شابات الكرة الطائرة قائمة اللاعبات المشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 20 إلى 29 من شهر سبتمبر الجارى بالمكسيك.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من ، فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا.

وترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، و إبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.

ظهرت سلبية مسحة منتخب شابات مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة قبل السفر مساء اليوم الجمعة إلى المكسيك للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 20 وحتى 29 من نفس الشهر الحالى.

ومن المقرر أن تشهد رحلة السفر ترانزيت فى إسطنبول بتركيا قبل الوصول إلى مدينة دورانجو فى المكسيك.