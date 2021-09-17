بطولة ألمانيا: بايرن ينتظر تعثر فولفسبورغ ومواجهة حذرة لدورتموند

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برلين: وسط قلق بوروسيا دورتموند من إمكانية رحيل الثنائي المتوهج النروجي إرلينغ هالاند والإنكليزي جود بلينغهام، يستضيف أونيون برلين ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم طامحًا لتعزيز سلسلة إنتصاراته الى أربع مباريات تواليًا، بما فيها فوزه الأخير على بشيكتاش التركي 2-1، في دوري أبطال أوروبا والتي برز فيها بلينغهام على نحو لافت.

وأكدّ مدرّب دورتموند ماركو روزه أنّه "سيفعل المستحيل من أجل المحافظة على بلينغهام وهالاند" في صفوف النادي الألماني بعد بروز اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد أن شكّلا ثنائيًا رائعًا.

يحتل دورتموند حاليًا المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا (9 نقاط)، وهو سيطمح بلا أدنى شك إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على فولفسبورغ المتصدّر (12) وبايرن ميونيخ الثاني (10)، بإنتظار أي زلة من أحدهما للإقتراب منهما.

نجم اللّقاء الإفتتاحي

بلغ لاعب وسط منتخب إنكلترا عامه الـ 18 فقط في حزيران/يونيو الماضي، وهو كان نجم اللّقاء الإفتتاحي لدورتموند في دوري الأبطال من خلال تسجيله هدف الإفتتاح وتمريره كرة الهدف الذي أحرزه زميله هالاند الذي بات في رصيده 21 هدفًا في 17 مباراة ضمن المسابقة القارية الأمّ.

ينتهي عقد هالاند في العام 2024، أي قبل عام من إنتهاء عقد بلينغهام، لكنّهما باتا هدف كبار الأندية الأوروبية، ما يجعل روزه تحت وابل من الأسئلة حول مصيرهما.

وأجاب مدرّب الفريق الأسود والأصفر "كلاهما لاعبان مع دورتموند، وأي شيء آخر ليس سوى في إطار الشائعات".

وتابع "سوف أقوم بكل شيء لتأكيد بقائهما معنا" مكتفيًا بالصمت عند سؤاله عن إمكانية توقيع عقدين جديدين معهما.

سجّل هالاند 66 هدفًا في 66 مباراة مع دورتموند، ويملك بندًا جزائيًا في عقده يصبح فعّالاً اعتبارًا من العام المقبل، ما يمكّنه من الرحيل مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت صحيفة بيلد المتخصّصة أنّ دورتموند يضع مهاجم تشلسي الإنكليزي تيمو فيرنر على رأس أولويّاته كبديل محتمل لهالاند في حال رحيله.

انتظار دام 11 عامًا

يتطلّع فولفسبورغ إلى المحافظة على مكتسبات المراحل الأربع الأولى التي حقّق فيها الفوز بالعلامة الكاملة، عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الأحد.

أما من جهة أخرى، فيطمح بايرن ميونيخ حامل اللّقب المنتشي بفوزٍ كبيرٍ في عقر دار برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال، إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف على أرضه بوخوم في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ موسم 2009-2010.

ويعوّل الفريق البافاري على تعثّر فولفسبورغ من أجل الإنقضاض على الصدارة، إذ يحتلّ فولفسبورغ صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من أربعة إنتصارات من أربع مباريات، فيما يأتي بايرن ثانيًا برصيد 10 نقاط من 3 إنتصارات وتعادل.

كما يدخل بايرن إلى المواجهة مطمئن البال بعد الأخبار عن تجديد لاعبَي وسط منتخب ألمانيا ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش عقديهما مع النادي.

وقال مدرّب بوخوم توماس رايس أنّ ناديه انتظر 11 عامًا من أجل مباراة كهذه" لكن سيكون على فريقه تقديم أداء مغاير تمامًا بعد هزائم أخيرة أمام هيرتا برلين وكولون وإلّا سيتعرّض لنتيجة قاسية أمام البافاري.

لاعب تحت الأنظار

يقدّم المهاجم المخضرم ماكس كروسه (33 عامًا) أداءً نموذجيًا مع فريقه أونيون برلين، حيث يشكّل ثنائيًا قويًا مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي الذي نجح في التسجيل بالمباريات الثلاث الأولى من الموسم.

وقال إبن الـ 24 عامًا أنّه تعلّم الكثير من اللعب إلى جانب كروسه الذي مثّل منتخب ألمانيا للمرة الأخيرة قبل ست سنوات.

بخلاف دورتموند، لا يزال أونيون برلين بلا خسارة هذا الموسم بإنتصار وثلاثة تعادلات، وستكون مواجهة هالاند بلينغهام من جهة وكروسه وأوونيي من جهة أخرى محط أنظار عشاق الكرة الألمانية في نهاية الأسبوع.

إحصائيات بارزة

خاض بلينغهام 33 مباراة في مسيرته مع دورتموند وسجّل ستة أهداف فيها، رغم أنّه بلغ عامه الـ 18 فقط في حزيران/يونيو الماضي.

مرّ 30 عامًا منذ آخر فوز لبوخوم على بايرن ميونيخ.

هدفان من أصل 3 سجلهما أوونيي جاءا بعد تمريرة أخيرة من كروسه.