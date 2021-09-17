شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تجهز عرضاً جديداً لإقناع شكرى نجيب بتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة لتقديم عرض جديد لشكرى نجيب مهاجم الفريق لإنهاء ملف تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء، وكانت جلسة سابقة بين مسئولى الإسماعيلى وشكرى نجيب شهدت تقديم النادى عرضاً بقيمة 5 مليون جنيه للاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فيما طلب اللاعب مهلة للتفكير في العرض مؤكداً أنه يمتلك عرضاً خارجيا من خلال وكيل أعماله تامر النحاس .

وتبذل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

تلقى شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى عرضين من ناديا المقاولون العرب وسيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه مع الدراويش هذا الموسم ، ويرغب ذئاب الجبل فى استعادة شكرى نجيب بعد تألقه مع المقاولون العرب خلال فترة الاعارة بوقت سابق بناء على رغبة عماد النحاس المدير الفنى للفريق فيما يرى هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا أن نجم الدراويش هو الحل الامثل لخط هجوم فريقه بعد انشغال شادى حسين مهاجم الفريق بالمفاوضات مع أكثر من نادى يرغبون فى التعاقد معه.