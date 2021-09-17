شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة وشمعة 10 سنين.. عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد ابنه أدم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنه "أدم"، حيث نشر صور من حفل عيد الميلاد عبر خاصية ستورى بحسابه على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد أدم"، وفور نشر الصور تلقي العديد من التعليقات والتهاني له ولنجله.

وظهر أدم، ابن عبد الله السعيد، وهو يحتفل مع شقيقه وأصدقائه، بمناسبة عيد ميلاده، واطفأ أدم شمعة عيد ميلاده العاشر، فيما ردد هو وأصدقائه أغانى عيد الميلاد أمام تورتة مزينة بشمعة بيضاء ورقم 10، فى إشارة إلى عمره، بينما تزينت التورتة بدمية شخصية كرتونية، وجملة "happy birthday adam".





يأتى هذا فيما أنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الجدل الدائر حول رحيل عبد الله السعيد عن النادى السماوى للزمالك بأنه اللاعب ليس للبيع ولم ندخل فى مفاوضات لبيعه. وقال ممدوح عيد خلال مؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدرب للفريق: "عبد الله السعيد مش للبيع وهو مستمر معنا، ولم يحدث أى مفاوضات من الأساس مع الزمالك وتم إبلاغ نادى الزمالك من زمان بأن عبد الله السعيد مش للبيع، وتم غلق الباب بخصوص هذا الشأن لأن عبد الله قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه".



عبد الله السعيد

من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، حقيقة انضمامه إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، وقال المصدر لـ"الخليج 365" - فى وقت سابق - إن أحد وكلاء اللاعبين عرض الأمر على اللاعب فى الفترة الأخيرة، إلا أنه حتى الآن لم يتطور إلى مفاوضات رسمية من جانب الزمالك، وشدد نفس المصدر أنه لم تحدث أى مفاوضات رسمية من جانب إدارة الزمالك مع اللاعب حتى الآن.

وكان عبد الله السعيد أحد أهداف الزمالك لفترات متعددة فى أكثر من فترة انتقالات، إلا أن الصفقة لم تتم بعدما وقع من قبل مع الإدارة السابقة لنادى الزمالك، وتابع نفس المصدر أن الأمر حتى الآن جاء من خلال أحد الوكلاء وستشهد الفترة المقبلة تحديد الطرفين موقفهما سواء إدارة الزمالك الحالية أو اللاعب بمدى إمكانية إتمام الأمر من عدمه.

ويمتلك السعيد صاحب الـ36 عاما مشوارا طويلا مع أندية الدورى المصرى، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، وبدأ مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.