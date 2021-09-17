شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. أسرار بيع أغلى صفقة من الدورى المصرى عبر بوابة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية، العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دورا كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دورا فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانا ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف عصام سراج، المدير الرياضي لنادي مصر المقاصة ومدير التعاقدات السابق في الأهلي أسرار بيع الأحمر مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا بعد موسم وحيد قضاه اللاعب الجابوني في القلعة الحمراء.

وقال سراج في تصريحات تليفزيونية: صفقة بيع إيفونا هي الأعلى في تاريخ الكرة المصرية حتى الآن..فقد خرج من الأهلي مقابل 8 ملايين دولار، حصلنا على 50% قبل التعويم، و50% بعد التعويم".

وتابع: الأهلي كان قد قام بالموافقة على رحيل ماليك إيفونا لصفوف نادي تيانجين الصيني في صيف 2016.

وواصل: "النادي الصيني أرسل أول عرض بقيمة 4 ملايين دولار، سيد عبدالحفيظ وعبد العزيز عبد الشافي تحدثا عن أن قيمة العرض كبيرة، تحدثت مع مارتن يول فقال، إيفونا ثمنه 10 ملايين دولار".

وأكمل: "مارتن يول قال لي أنني أستطيع بيع إيفونا بمبلغ أكبر من 4 ملايين دولار، وواصل مدير تعاقدات الأهلي السابق: "طلبت من النادي الصيني 10 ملايين دولار بالفعل، قاموا بالرد بعد أسبوع بعرض بمبلغ يقدر بـ 6 ملايين دولار، وضعت شروط أخرى، وقبل غلق باب القيد بيومين، وافقوا على دفع 8 ملايين دولار".