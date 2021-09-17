شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز فى كأس مصر لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب نادي سموحة، رسميًا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في كأس مصر مع نادي بيراميدز لمدة أسبوع حتي ينتظم الفريق، في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتي الآن.
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6م.
وأكد نادي سموحة خلال طلب تأجيل مباراته أمام بيراميدز أن بعض العناصر الجديدة المنضم لصفوف الفريق السكندري تلعب في الدوري المصري للمرة الأولي، لذا تحتاج بعض الوقت للانسجام والظهور بشكل جيد مما يستدعي تأجيل المباراة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفاز الفريق الكروى الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامى، على نظيره الرجاء بقيادة كرم جابر برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، على ملعب النادى بسموحة.
وفاز فريق سموحة على حساب الرجاء باللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ضمن استعدادات سموحة لبدء الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز ومباراة بيراميدز فى كأس المقرر لها 24 سبتمبر الجارى على الملعب الجديد بالسويس.
جاءت أهداف سموحة أمام الرجاء عن طريق عمر ميرا فى الشوط الأول وأضاف محمد النادى الهدف الثانى ، وأحرز الطاهر الطاهر الهدف الثالث واضاف محمد نادى الهدف الرابع.
وحرص احمد سامى المدير الفني لفريق لسموحة على إجراء عدة تبديلات من أجل اختبار جميع العناصر في الفريق خاصة الصفقات الجديدة لتحقيق الانسجام مع باقي العناصر بالفريق.
حضر اللقاء محمد فرج عامر رئيس النادى ومعه عمر الغنيمى وإيمان جابر أعضاء مجلس الإدارة.