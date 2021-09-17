شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز فى كأس مصر لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب نادي سموحة، رسميًا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في كأس مصر مع نادي بيراميدز لمدة أسبوع حتي ينتظم الفريق، في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتي الآن.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6م.

وأكد نادي سموحة خلال طلب تأجيل مباراته أمام بيراميدز أن بعض العناصر الجديدة المنضم لصفوف الفريق السكندري تلعب في الدوري المصري للمرة الأولي، لذا تحتاج بعض الوقت للانسجام والظهور بشكل جيد مما يستدعي تأجيل المباراة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.