شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يظهر فى مران الزمالك اليوم لأول مرة بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في مران الفريق اليوم لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض، في أول ظهور له بعد العودة إلى الفريق .

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 ألف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلغاء مران الفريق أمس الخميس، بسبب الجلسة التي عقدت منذ الخامسة والنصف مساء حتى السابعة من نفس اليوم، وذلك بين إدارة النادي واللاعبين والتي شهدت الإستماع إلى أزمات اللاعبين ومطالبهم ، وعقب نهاية الجلسة، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين بإلغاء المران مع إقامة المران اليوم الجمعة في تمام الخامسة مساء.