شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منتخب شابات الطائرة قبل السفر مساء اليوم لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت سلبية مسحة منتخب شابات مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة قبل السفر مساء اليوم الجمعة إلى المكسيك للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 20 وحتى 29 من نفس الشهر الحالى.

ومن المقرر أن تشهد رحلة السفر ترانزيت فى إسطنبول بتركيا قبل الوصول إلى مدينة دورانجو فى المكسيك.

وإحتل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة المركز الثانى عشر فى بطولة العالم بإيران بالخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11 و 12.

وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز، ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند ثم الخسارة أمام بلجيكا.