شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فيفا لم يخطرنا بقرار وقف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل للجبلاية أى خطابات بشأن معاقبة نادى الزمالك بوقف قيد لاعبيه بسبب مشكلة توقيع الناشئ حسام أشرف لناديين.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا لم يخطر الجبلاية بأى عقوبات ضد الزمالك فى هذا الشأن، وأن القرار ربما يكون قد تم إرساله لنادى الزمالك مباشرة دون الوصول لاتحاد الكرة وهو ما تسبب فى تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك أمس والتى تسببت فى حالة من اللغط.

وقال لبيب فى تصريحات تليفزيونية أمس، إن الزمالك لن يستطيع قيد صفقاته الجديدة للموسم الجديد بسبب قرار الفيفا بمنعه من القيد فى فترتين للقيد بسبب تعاقده مع الناشئ حسام أشرف رغم توقيعه لناد كاميرونى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا رفضت اعتماد القائمة الأولية للاعبى الزمالك التى تضم اللاعبين القدامى، بسبب المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى الزمالك، لكن هذا الرفض لا يعنى أحقية لاعبى الزمالك فى الرحيل فى أى وقت لأنه بالفعل تم تسجيل أسماء اللاعبين على "السيستم"، ولكن لن يتم استخراج كارنيهات الموسم الجديد للاعبين الا بعد سداد المستحقات المتأخرة أو جدولتها، ولا يحق للاعبين المشاركة فى أى مباريات بدون هذه الكارنيهات.

أما فيما يتعلق باللاعبين الجدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك أمامه مهلة حتى 7 أكتوبر المقبل لقيد صفقاته الجديدة ولن يتم قيد أى لاعب جديد أيضا إلا بعد سداد المستحقات أو جدولتها أيضا.