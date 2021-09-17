شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يعود لتدريبات الأهلى عقب مباراة إنبى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة استمرار محمود متولى مدافع المارد الأحمر فى القاهرة لإستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الالتهاب الذى يعانى منه فى أوتار الركبة ويستسلزم برنامج علاجى مدته 10 أيام ليقرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق استبعاده من السفر مع الأهلى للأسكندرية حيث دخل فريق الكرة معسكر مغلق أمس استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ومن المقرر أن يعود متولي لتدريبات الأهلي عقب مباراة إنبى فى كأس مصر المقرر لها يوم 24 سبتمبر الجاري.

وشعر محمود متولى بألم فى الركبة قبل مواجهة بتروجت الودية التى انتهت بالتعادل السلبى ، حيث كان الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق قد دفع بمحمود متولى فى التشكيل الاساسى للودية قبل أن يشتكى اللاعب من الم فى الركبة ليتم تغييره فى فترة الاحماء والدفع بالعربى بدر.

وتلاحق الاصابات محمود متولى منذ قدومه للقلعة الحمراء قادماً من الاسماعيلى مطلع الموسم الماضى حيث تعرض للإصابة بالرباط الصليبى وبعد تعافيه تعرض لشد فى العضلة الامامية.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة الطلائع كل من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى مرانه الأول بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الطلائع بكأس السوبر ، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في ودية المقاولون العرب التي أقيمت مساء الخميس على ستاد مختار التتش تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين من اللقاء تدريبات بدنية قوية لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر استعداداً للموسم الجديد.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي