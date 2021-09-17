شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : سموحة حسم 11 صفقه بدون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن إدارة ناديه نجحت فى حسم 11 صفقة انتقال حر دون تكلفة خزينة النادى أى مبالغ ماليه نظيرالانتقال للعب للفريق السكندري، مؤكدا أن هذه الصفقات ستكون كلمة السر فى ظهور الفريق فى ثوبه الجديد بداية من مباراة بيراميدز فى كأس مصر والمقرر لها 24 من الشهر الجارى على ملعب السويس الجديد.

وجاءت الصفقات الجديدة لسموحة وفقا لتأكيدات فرج عامر كالتالى:

مصطفي الخواجة صانع ألعاب

أحمد سعد ظهير أيمن

بهاء مجدي ظهير أيسر

حسين فيصل وسط الملعب

مهاب أشرف صانع العاب

محمد بسيوني جناح أيمن

داشفا ( انجولي ) جناح أيمن

سيكورية ( نيجيري ) تحت رأس الحربةً

أحمد رمضان بيكهام ( اعارة )

فهد جمعة رأس حربة ( اعارة)

أمير عادل ( الكسندز) جناح أيسر

وفاز الفريق الكروى الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامى، على نظيره الرجاء بقيادة كرم جابر برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، على ملعب النادى بسموحة ضمن استعدادات بدء الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز ومباراة بيراميدز فى كأس المقرر لها 24 سبتمبر الجارى على الملعب الجديد بالسويس.

جاءت أهداف سموحة أمام الرجاء عن طريق عمر ميرا فى الشوط الأول وأضاف محمد النادى الهدف الثانى ، وأحرز الطاهر الطاهر الهدف الثالث واضاف محمد نادى الهدف الرابع.