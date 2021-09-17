الإسماعيلى ينتظر قرار طلعت يوسف لحسم مصير صفقة باولن فوافى

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، قرار طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق لحسم مصير صفقة المدغشقرى باولن فوافى، لاعب مصر المقاصة السابق، الذى وقع للدراويش إبان وجود إيهاب جلال، مديراً فنياً للفريق الأصفر لمدة ثلاثة مواسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أن جلال طلب التعاقد معه لأنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء.

ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهاية عقده الموسم الحالى، ويتواجد حالياً فى القاهرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وينتظر عودة طلعت يوسف لقيادة تدريبات الإسماعيلى للاجتماع بوكيله لحسم مصير هذه الصفقة.

ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف برنامجا بدنيا لتجهيز الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى الوافدان الجدد للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان التعاقد معهما بشكل رسمي وانتظامهما في تدريب الفريق الأصفر.

ويقود طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلى أول مران له مع الفريق بداية من غداً السبت، حيث كلف جهازه المعاون المكون من محمد إبراهيم ومحمد حمص بقيادة التدريبات الأيام السابقة لحين استقراره بالاسماعيلية لبداية رحلته مع الدراويش.

ولعب طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.