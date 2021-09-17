شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين الأهلى وناصر ماهر بسبب عرض بيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية خلافت بين النادى الأهلي، وناصر ماهر، لاعب الفريق بسبب إصرار الأخير على الانتقال لنادى بيراميدز، ورفض أى عروض أخرى تلقاها من أندية محلية.

ويرفض الأهلي، انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز بسبب الخلاف حول المقابل المالي، حيث طلب الأحمر 15 مليون جنيه فيما عرض بيراميدز 7 ملايين جنيه لإتمام الصفقة.

وتوترت علاقة ناصر ماهر بالأهلى بسبب عرض بيراميدز، لاسيما وأن اللاعب يشعر بحالة من الغضب التام ضد الجهاز الفنى للأهلى على خلفية استبعاده من الحسابات الفنية طوال الفترة الماضية.

وارتبط اسم ناصر ماهر كذلك بعدة عروض محلية الفترة الماضية، أبرزها من البنك الأهلى وسموحة، وسيتم حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

على صعيد متصل، حرص مسئولى النادى الأهلى على الاستفسار من التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق عن حقيقة تلقيه عرضاً من رين الفرنسى للانتقال لصفوفه خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد النجم التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أن الأمر لا يعد مفاوضات شفهية مع وكيل أعماله، وكشفت تقارير صحفية أن على معلول دخل فى مفاوضات مع نادى رين الفرنسى خلال الفترة الماضية، واتفق على تقاضى مبلغ 4 ملايين يورو سنويًا.

ويعد على معلول، أحد الدعائم الأساسية فى قوام النادى الأهلى طيلة السنوات الأخيرة، مما يجعل رحيله عن القلعة الحمراء بمثابة ضربة قوية للغاية لكتيبة الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني.

ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم ملف تمديد تعاقد على معلول الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن المارد الأحمر لا ينشغل بأى ارتباطات فى الوقت الحالى، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع اللاعب لعقود جديدة مع القلعة الحمراء، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.