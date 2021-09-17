شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف اتصالاته لحل أزمة إيقاف القيد من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهودها من أجل حل أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأجرت إدارة الزمالك عدة اتصالات لإنهاء الأزمة في الساعات الأخيرة.

وأكد حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك يعانى من أزمة إيقاف القيد قائلا: الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادى كاميرونى.. كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بإيقافنا عن القيد.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلغاء مران الفريق أمس الخميس، بسبب الجلسة التي عقدت منذ الخامسة والنصف مساء حتى السابعة من نفس اليوم، وذلك بين إدارة النادي واللاعبين والتي شهدت الإستماع إلى أزمات اللاعبين ومطالبهم، وعقب نهاية الجلسة، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين بإلغاء المران مع إقامة المران الجمعة في تمام الخامسة مساء.