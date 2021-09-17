قرعة أبطال آسيا.. الهلال يواجه بيرسبوليس وصدام عربي للنصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي سُحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن وقوع فريق الهلال السعودي بطل نسخة 2019 في مواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، والنصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي.

وفي شرق القارة، يلتقي فريقا جيونبوك وأولسان الكوريان الجنوبيان، في حين يواجه بوهانج الكوري الجنوبي نظيره ناجويا الياباني.

وجرى سحب القرعة بشكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية المشاركة على وعائين، واحد لمنطقة الغرب، والثاني لمنطقة الشرق، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لمنطقة الغرب في السعودية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تقام منافسات الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

وجاء تأهل الهلال أولاً عقب تخطيه نظيره الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد على ملعب الوصل، فيما تأهل النصر على حساب تراكتور الإيراني بعد الفوز عليه بهدف أبوبكر على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما تأهل برسيبوليس الإيراني على حساب استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف قاتل عند الدقيقة 90، ليبقي على حظوظ بلاده بعد خروج مواطنيه على يد الهلال والنصر توالياً، وكان الوحدة الفريق الرابع عقب إقصائه مواطنه الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية.

قرعة ربع نهائي أبطال آسيا 2021:

- الهلال السعودي x بيرسبوليس الإيراني

- النصر السعودي x الوحدة الإماراتي

- جيونبوك الكوري x أولسان الكوري

- بوهانج الكوري x ناجويا الياباني