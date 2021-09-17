بالفيديو.. رسالة مؤثرة من منة عدلي القيعي تدمع والدها على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تأثَّر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، برسالة وجهتها له ابنته منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم نقلها عبر قناة "الأهلي" ليسمعها عبر برنامجه.

وكتبت منة عدلي القيعي: "لو كنت اتولدت أهلاوية وبس، كنت هعتبر نفسي برضه محظوظة إن فيه حاجة بتربطني بيه".

وأضافت: "مش إحنا إللي بنكرمك والله إنت إللي أكرمتنا بوجودك وشغفك ونجاحك وتاريخك، 31 سنة عمري أنا، وإنت لسة بتبهرني، وتضحكني، وتعلمني، وتنور دنيتي والأهم من كل ده، تلهمني".

وأتمت قائلة: "فخورة إني شايلة اسمك ومتشكرة إنك عرفت تبقالنا الانسان ده. هفضل أقولها طول عمري، فيه ناس أهاليها قدر، وناس أهاليها نعمة. وإنت أحلي وأغلى نعمة ربنا أنعم علينا بيها".

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