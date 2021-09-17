شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطالب الإسماعيلى بالتعاقد مع مهاجم أفريقى قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى مميز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل التونسى فخر الدين بن يوسف هداف الفريق الأصفر، والذى انتقل لصفوف بيراميدز بنهاية تعاقده مع القلعة الصفراء.

وتسبب ارتفاع القيمة المالية للمهاجمين المحليين وعدم وجود سيولة مادية كبيرة بخزينة الدراويش فى التفكير فى التعاقد مع مهاجم أفريقى مميز يستعيد إعادة هيبة خط هجوم الإسماعيلى بالموسم الجديد.

واستقر طلعت يوسف على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل

على صعيد مختلف، يواصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الاربعاء المقبل، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وكان المجلس الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد بدأت مدة مجلسه بداية من شهر سبتمبر عام 2017.