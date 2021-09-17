شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. هدف يمنح الأهلى التفوق فى القمة رقم 100 بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 2007 أقيمت القمة رقم 100 لمسابقة الدورى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الأهلى على الزمالك بهدف محمد أبو تريكة فى شباك محمد عبد المنصف بالدقيقة 37 من الشوط الأول، أدار المباراة الحكم الكرواتى ايفان بيبك الذى احتسب ضربة جزاء أهدرها شادى محمد وتصدى لها أوسة.

جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالى، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندى رود كرول: محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، أحمد مجدى (مجدى عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم على (جمال حمزة)، عمرو زكي.

تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه ضم كلا من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفى (وائل جمعة)، الأنجولى جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولى أمادو فلافيو.