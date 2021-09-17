شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. هدف يمنح الأهلى التفوق فى القمة رقم 100 بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 2007 أقيمت القمة رقم 100 لمسابقة الدورى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الأهلى على الزمالك بهدف محمد أبو تريكة فى شباك محمد عبد المنصف بالدقيقة 37 من الشوط الأول، أدار المباراة الحكم الكرواتى ايفان بيبك الذى احتسب ضربة جزاء أهدرها شادى محمد وتصدى لها أوسة.
جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالى، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندى رود كرول: محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، أحمد مجدى (مجدى عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم على (جمال حمزة)، عمرو زكي.
تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه ضم كلا من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفى (وائل جمعة)، الأنجولى جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولى أمادو فلافيو.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.