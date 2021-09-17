شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من على معلول عن عرض رين الفرنسى..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولي النادى الأهلى على الاستفسار من التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق عن حقيقة تلقيه عرضاً من رين الفرنسي للانتقال لصفوفه خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد النجم التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أن الامر لايعدو مفاوضات شفهية مع وكيل أعماله، وكشفت تقارير صحفية أن على معلول دخل في مفاوضات مع نادى رين الفرنسي خلال الفترة الماضية، واتفق على تقاضي مبلغ 4 مليون يورو سنويًا.

ويعد علي معلول يعد أحد الدعائم الأساسية في قوام النادي الأهلي طيلة السنوات الأخيرة، مما يجعل رحيله عن القلعة الحمراء بمثابة ضربة قوية للغاية لكتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويرغب مسئولو الأهلى في حسم ملف تمديد تعاقد على معلول الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن المارد الأحمر لا ينشغل بأى ارتباطات فى الوقت الحالى، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع اللاعب لعقود جديدة مع القلعة الحمراء، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.