شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يرفض ضم أفارقة للغزل قبل "المعايشة والاختبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة بعدم التعاقد مع لاعب أفريقى إلا بعد خوض فترة معايشة داخل التدريبات الجماعية والوقوف على مستواهم قبل التعاقد معه إذا ظهورا بمستوى جيد .

ويسعى محمد عودة للتعاقد مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرات في الدورى المصرى الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم فريق غزل المحلة الموسم المقبل .

وأعلن نادي غزل المحلة عن تنصيب محمد عودة مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته مؤخرا، وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي: محمد عودة مديرًا فنيًّا، و طلعت محرم مدرب و ممدوح عبد الحي مدرب و محمد يونس مدرب حراس المرمى ومحمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء وطه السيد مدير إدارى والجهاز الطبى و دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق و محمد عمر.

واستغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.

وقام على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، بتفويض لجنة الكرة لفتح باب المفاوضات مع مسئولي الاهلى للتعاقد مع لاعبى الفريق الأحمر من مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.