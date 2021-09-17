شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يدرس ملفات أفارقة خلال ميركاتو الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى عدد من ملفات المهاجمين الأفارقة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وقام حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلى بتوفير "سيديهات " لبعض المهاجمين الافارقة وعرضهم على الجهاز الفني لاختيار أحدهم والتعاقد معهم .

وبدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي انضمت لصفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد البنك الأهلى مع محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوبو وأسامة فيصل وكريم بامبو ومحمد فتحي وأحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر من النادي الاهلي.

وعلى هامش المران واصل عاصم صلاح كابتن فريق البنك الأهلي وأحمد ياسر عملية التأهيل ما بعد الإصابة التي لحقت بهم مع نهاية مباريات الموسم الماضي.

وما زال حسام الصانع، لاعب وسط الفريق، يخضع لجلسات العلاج الطبيعي وركز الجهاز الفني، بقيادة خالد جلال، على النواحي البدنية في بداية التدريب على استاد الشرطة بالعباسية.