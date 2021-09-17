شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يفرض حظرا إعلاميا على لاعبى الأهلى قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى حظراً إعلامياً على لاعبى الفريق داخل معسكر الإسكندرية الذى بدأ بالأمس ، ويشهد خوض أول مران اليوم ، حيث حذر اللاعبين من التحدث في وسائل الاعلام لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق قبل أيام قليلة من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل على لقب كأس السوبر المحلى ، وهى البطولة التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها في بداية الموسم لمصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة لقب الدوري لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعد سيطرة دامت خمسة مواسم متصلة.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي يوم الثلاثاء المقبل ، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني مساعدين و الياس بوكواسة حكم رابع و عبيد شارف حكم فيديو و بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو .

الأهلى خسر الدوري فى الامتار الاخيرة لصالح غريمه الزمالك بفارق أربعة نقاط وتوج بدوري الابطال الافريقى للمرة الثانية على التوالى ، وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

لائحة المباراة تؤكد حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب

اتحاد الكرة قرر أن يرتدى الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.