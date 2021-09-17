شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يعود إلى القاهرة اليوم بعد حصد برونزية بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود صباح اليوم الجمعة بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة للقاهرة قادمة من رواندا بعد حصد الميدالية البرونزية بالفوز على المغرب 3/1 فى تحديد المراكز ، وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره التونسى بنتيجة 3/1 بنصف نهائى بطولة أفريقيا.

وفاز منتخب مصر للكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل منتخب مصر لكرة الطائرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا بعد التغلب على منتخب المغرب أمس الجمعة بنتيجة 3-1 في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة فى ختام مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 22-25، 25-18، 25-19.

كما فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول على نظيره التنزاني بنتيجة 3 / 0 فى ثانى لقاءاته بمشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار المنافسة من نظيره الكينى لأول مرة فى التاريخ بنتيجة 3/2، قبل أن يهزم المغرب في ختام دور المجموعات.

وضم محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، إلى قائمة الفراعنة فى رواندا كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.