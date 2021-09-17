شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الهجوم على رأس أولويات المقاولون قبل نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسؤولو المقاولون العرب لتدعيم هجوم الفريق خلال الأيام المتبقية من عمر الميركاتو الصيفى قبل غلق باب القيد في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما افتقد المقاولون للعديد من العناصر المميزة في خط هجومه، بعد بيع سيف الجزيرى للزمالك بشكل نهائى، وانتهاء استعارة عمر سافيولا، مع وجود مفاوضات من المصرى لضم لويس إدوارد.

واستقطب المقاولون العرب ثلاث صفقات فى الانتقالات الحالية، هم عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.