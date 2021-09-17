شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يذبح عجلا فى شبرا احتفالا بانتقاله إلى المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إسلام جمال، بانتقاله إلى المصرى البورسعيدى من طلائع الجيش، بذبحه عجلاً وسط أهله وأصدقائه فى شارع خلوصى بحى شبرا، ونشر إسلام، صورة له أثناء ذبح العجل، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله على نعمك الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى.. الحمد لله دائما وأبدا".

إسلام جمال

وأعرب إسلام جمال، المنضم حديثا لصفوف المصرى، عن سعادته بالانضمام إلى النادى البورسعيدى، مؤكدا أنها خطوة ومرحلة جديدة فى حياته الكروية بواحد من أعرق الأندية الجماهيرية فى مصر، متمنيا أن يستطيع هو وزملائه من تحقيق بطولة للفريق وإسعاد شعب بورسعيد.

ونشر جمال، صورا له مع مسئولى المصرى بعد التوقيع، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خطوة ومرحلة جديدة فى حياتى الكروية وتحدى جديد بانضمامى لأعرق الأندية المصرية والجماهيرية نادى المصرى البورسعيدى، وإن شاء الله أكون إضافة للنادى أنا وزملائى، ونقدر نفرح شعب بورسعيد ومجلس إدارته المحترم ببطولة قريب إن شاء الله".

وأضاف جمال: "نادى المصرى إضافة لأى لاعب ف مصر، وشرف ليا انى ارتدى تشيرته، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا، وأخيرا أحب أشكر مجلس إدارة النادى بالكامل وجماهير النادى العظيمة".