شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثان جولات دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى ثان جولات دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الجديد 2021/2022 ، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع أكتوبر والمعادى مع البنك الأهلى و الطيران مع الأوليمبى و الزهور مع أصحاب الجياد و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع ستاد المنصورة و هليوليدو مع الحوار

فيما استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لإستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين والمحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة .

وكان جدول المنافسة شهد تحديد صالة الأهلى لإستضافة اللقاء ، إلا أن اللجنة الفنية قررت جميع إقامة لقاءات القطبين على صالة محايدة .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.