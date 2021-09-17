شكرا لقرائتكم خبر عن ‎حسين لبيب: نفاوض كارتيرون لتجديد عقده 3 مواسم وقبلنا استقالة أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن هناك حملة موجهه ضد مصلحة نادى الزمالك في الفترة الأخيرة، وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": توجد حملة موجهة ضد مصلحة الزمالك، ولذلك حبيت أوضح كل الأمور، حاولنا نجتهد ونعمل خلال 4 أشهر وسنكمل مهمتنا ونوضح الأمر للجمعية العمومية، ولن أترشح للانتخابات سنكمل مهمتنا ونرحل، ولم نقدم استقالتنا ولم نتعود على الانسحاب من منتصف المسؤولية.

أضاف: ربنا كرمنا بحصد كم البطولات التى حصدنها وأسعدنا جماهير الزمالك، وقضينا مهمتنا تماماً، نحن نعمل في عمل عام مشاكله كبيرة جداً، كان معنا مصطفى محمد وفرجانى ساسى ولم نحصد الدورى، لماذا يرى البعض أننا نفرط في اللاعبين ونعمل ضد مصلحة النادى، يجب علينا أن نتكاتف.

واصل: بهذه الظروف لا نريد أن نستمر بعد كل المكائد التى نواجهها، لن يسقطونا كأسماء ولكنهم يضعفوا من قوة النادى، أنا مبلحقش أفرح ببطولة، بطولة السوبر ملحقتش أفرح بها رغم أنه لعبتى، كله ضرب مفيش شتيمة، أنا معرفتش اديت درع الدورى لمين ولم نفرح بسبب ما حدث.

أكمل: اللجنة التى تدير الزمالك لم تقصر في حق الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وحصلوا على 80% من مستحقاتهم ودفعنا المكافآت الخاصة حاولنا أن نقدم أقصى ما لدينا، واستقالة أسامة نبيه كانت على السوشيال ميديا وقال لى أنه سيترك النادى ويحصل على مستحقاته وقلت له اتفضل.

واختتم: أتناقش مع كارتيرون منذ أسبوع كيف نجدد تعاقده الذى سينتهى الموسم القادم لمدة 3 سنوات، ولا أعرف كيف ظهرت شائعات على السوشيال ميديا بهروبه من الفريق،