شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اقتربنا من ضم صفقتين أو ثلاثة فى الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن الفترة القادمة ستشهد ضم صفقتين أو ثلاثة، وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": هناك صفقتين أو ثلاثة ولا أؤمن بصفقة من العيار الثقيل أو العيار الضعيف، وما يرضى جماهير الزمالك هو حصد البطولات وليس اسم الصفقات، والأهم هو ما ستأخذه من اللاعب.

أضاف: الزمالك موقوف من القيد عن طريق الفيفا فترتين ونحاول حل هذه الأزمة، منذ أكثر من 3 شهر نحاول أن نحل الأمر وهذه تركة ثقيلة جداً نعمل على حلها.

من جانبه قال سامى الشيشينى مدرب الزمالك السابق: لم تعجبنى صفقة النقاز خاصة وأن لديك المثلوثى، وكذلك لم أفهم لماذا تم التفريط في محمد صبحى وهو من أفضل الحراس ويعتبر مستقبل حراسة المرمى بعد محمد أبو جبل.

وتلقت لجنة إدارة نادى الزمالك ترشيحات ببعض الأسماء للتعيين فى منصب مدرب عام الفريق الكروى الأول بجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خلفًا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وجاء ضمن الترشيحات بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين وعصام مرعي نجم الزمالك الأسبق ضمن المرشحين للمنصب، إلا أن البعض طالب بأن يستمر بدر حامد فى منصبه نظرًا للطفرة التي احدثها بقطاع الناشئين، ليصبح عصام مرعي الأقرب للمنصب، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر علي كارتيرون قبل اتخاذ القرار النهائي.