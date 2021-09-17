شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تألق مصطفى شوبير وإنقاذه ضربة جزاء فى لقاء المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، فى مباراة فريقه الودية أمام المقاولون العرب، التى أقيمت مساء الخميس، وتصدى لضربة جزاء لصالح المقاولون، ليحافظ على فوز الأهلى 1/0، فى آخر لقاء ودى استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق بمباراة السوبر أمام طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر شوبير، عبر ستورى حسابه على انستجرام، لقطات تظهر تألقه وإنقاذه لضربة الجزاء من لاعب ذئاب الجبل، الذى ركلها فى الزاوية اليمنى قبل أن ينجح وتصدى لها.



تصدى شوبير لضربة الجزاء

وفاز الأهلى على المقاولون العرب، بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة، فى إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجارى على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المحلية، سجل هدف الأهلى حسين الشحات فى الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين فى ودية ذئاب الجبل، التى تعد ثانى المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التى أقيمت مساء الاثنين الماضى وانتهت بالتعادل السلبى.

ويسعى الجهاز الفنى للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الأهلى عقب انتهاء مباريات مسابقة الدورى الممتاز.