يوروبا ليغ: تعادل مخيب لمرسيليا وسقوط لاتسيو بالنيران الصديقة

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موسكو : عاد مرسيليا الفرنسي بتعادل مخيب للآمال 1 1 أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي المنقوص عددياً، فيما سقط لاتسيو الإيطالي أمام مضيفه غلطة سراي التركي صفر 1 الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

ويشارك النادي المتوسطي الذي وصل إلى نهائي "يوروبا ليغ" في موسم 2017 2018 وخسر امام أتلتيكو مدريد الاسباني، في المسابقة هذا الموسم بعد حملة فاشلة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث لم يحصد سوى 3 نقاط بفوز على أولمبياكوس اليوناني في دور المجموعات.

وفضّل مدرب مرسيليا الأرجنتيني خورخي سامباولي عدم اشراك قائد الفريق السابق وحارس المرمى ستيف مانداندا، حيث حلّ الوافد الجديد من روما الإيطالي الحارس الاسباني باو لوبيس بين الخشبات الثلاث للمباراة الثانية على التوالي بدلاً من ماندندا الذي شاهد فوز فريقه على موناكو 2 صفر في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي من على مقاعد البدلاء، فيما لم يشارك المهاجم ديميتري باييت بسبب أوجاع في فخذه.

سيطر مرسيليا على الشوط الأوّل من دون أن يتمكن من خرق دفاع منافسه، فيما كانت أخطر فرصة لاصحاب الأرض من تسديدة للمهاجم فيدور سمولوف اصطدمت بالقائم في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني، طرد الحكم لاعب وسط لوكوموتيف نايير تيكنزيان اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية بعد عرقلة داخل المنطقة على التركي جنغيز أوندر واحتسب ركلة جزاء، سددها الوافد الجديد من ليستر سيتي الإنكليزي بنفسه بنجاح في وسط المرمى (59).

ولم ينجح مرسيليا في الحفاظ على تقدمه بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل عبر الانكليزي فاوستينو أنجورين بتسديدة بينية أرضية من خارج المنطقة فشل الحارس لوبيس في صدها (89).

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، فاز غلطة سراي التركي على لاتسيو الإيطالي 1 صفر، اثر خطأ فادح من حارس مرمى الضيوف الألباني توماس ستراكوشا الذي فشل في التقاط كرة حاول مدافعه مانويل لاتساري تشتيتها، لتفلت من بين يديه في الشباك (66).

وفي المجموعة الثامنة، فاز وست هام الانكليزي على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 صفر.

افتتح الضيف التسجيل عبر الجامايكي ميكاييل أنتونيو في الدقيقة 21، مسجلاً هدفه الخامس في مختلف المسابقات منذ انطلاق الموسم الجديد.

ويتصدر أنتونيو ترتيب الهدافين في الـ "بريميرليغ"، متساوياً مع لاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش، حيث سجل 4 أهداف ومرر 3 كرات حاسمة مع فريقه، قبل أن يطرد أمام ساوثمبتون في المرحلة الرابعة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.

وأضاف الدولي ديكلان رايس الثاني في الدقيقة 50.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خسر رابيد فيينا النمسوي أمام ضيفه غنك البلجيكي بهدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني المهاجم النيجيري باول أونواتشو.

ليفركوزن وبيتيس يحولان تخلفهما

وفي المجموعة السابعة، حول صاحبا الضيافة باير ليفركوزن وريال بيتيس الإسباني تخلفهما أمام فرنتسفاروش المجري وسلتيك الاسكتلندي توالياً وخرجا منتصرين 2 1 و4 3.

على ملعب "باي ارينا"، وجد ليفركوزن نفسه متخلفاً في أول مواجهة له مع فرنتسفاروش منذ الدقيقة الثامنة بهدف للمغربي البلجيكي ريان ماي، لكن سادس الدوري الألماني للموسم الماضي عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 37 بفضل الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس قبل أن يحسم النقاط الثلاث عبر فلوريان فيرتس (69).

وتصدر بيتيس المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الألماني الذي انتهى مشواره في المسابقة الموسم الماضي عند الدور الثاني بخسارته ذهاباً وإياباً أمام يونغ بويز السويسري، وذلك بعدما حول بدوره تخلفه أمام ضيفه سلتيك بهدفين نظيفين الى فوز 4 3.

وتقدم سلتيك بهدفي السويسري البيان أجيتي (15) والكرواتي يوسيب يورانوفيتش (27 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد النادي الأندلسي بأربعة أهداف لخوان ميراندا (32) وخوانمي (35 و53) وبورخا إيغليسياس (51).

وحاول سلتيك العودة، إلا أن الهدف المتأخر الذي سجله أنتوني رالستون (87) لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة في الأندلس.