شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح بدر حامد وعصام مرعى لخلافة أسامة نبيه فى الجهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت لجنة إدارة نادى الزمالك ترشيحات ببعض الأسماء للتعيين فى منصب مدرب عام الفريق الكروى الأول بجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خلفًا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وجاء ضمن الترشيحات بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين وعصام مرعي نجم الزمالك الأسبق ضمن المرشحين للمنصب، إلا أن البعض طالب بأن يستمر بدر حامد فى منصبه نظرًا للطفرة التي احدثها بقطاع الناشئين، ليصبح عصام مرعي الأقرب للمنصب، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر علي كارتيرون قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه .

وتابع :" هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين .

واختتم حديثه قائلا :" لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي علي ايجاد حلول من قبل الاداره.