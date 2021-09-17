شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: اتفقنا مع بن شرقى على التجديد بس الشرط الجزائى "مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إنه اتفق على التجديد للمغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق الأبيض مؤكدا أن الخلاف يتمثل في رغبة اللاعب بوضع شرط جزائي من المستحيل الموافقة عليه.

أضاف لبيب في تصريحات تلفزيونية:"يهمنا أن يجدد أشرف بنشرقي تعاقده مع الزمالك، واتفقنا معه بالفعل على كل شىء، لكن الخلاف يتمثل في نقطة، هي رغبته في وضع شرط جزائي، يتلخص في أننا إذا تعاقدنا معه يوم الثلاثاء، يمكنه الرحيل يوم الأربعاء بعد تسديد ضعف مقدم تعاقده للنادي، من المستحيل أن أوافق على هذا الشرط".

تابع لبيب:" لو عندي مليون شخص بيحب نادي الزمالك وكل واحد دفع 100 جنيه، هيكون معانا 100 مليون جنيه نجدد لبنشرقي وننفذ كل مطالب الجمهور وأقول لمن يهاجمنا، أمامنا شهر ونصف دعونا نعمل في هدوء".

وواصل: البعض يهاجم فاروق جعفر وحسين السيد، ولا أحد يعلم ما يقدمه كليهما لنادي الزمالك وجعفر من رموز النادي على أخر الزمن يتقال عليه انه ينتمي لنادي أخر، إزاي يعني وحسين السيد عضو مجلس إدارة ويعمل كأنه إداري وتجد هناك من ينتقد عمله وشغله لمجرد أمور شخصية".

وتحدث لبيب عن أزمة شيكابالا وحازم إمام قائلا:" شيكابالا رد بنفسه، وحازم إمام كذلك، والاتنين مغلطوش ومن كباتن الزمالك، همشي باللوائح والقوانين لأخر مدى في ازمة شيكابالا حتى أخر قرار من اتحاد الكرة، وبالأصول والأدب والاحترام حتى النهاية".

واختتم:" قررنا إعارة لاعب من الشباب مقابل 4 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية ومن يهدم نادي الزمالك هم رموز النادي للأسف".