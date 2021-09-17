شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد بصحبة أوناجم وبن شرقى بعد إلغاء مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بثنائى القلعة البيضاء أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وذلك عقب إلغاء مران الزمالك.



لاعبو الزمالك (1)



لاعبو الزمالك (2)

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلغاء مران الفريق الخميس، بسبب الجلسة التي عقدت منذ الخامسة والنصف مساء حتى السابعة من نفس اليوم، وذلك بين إدارة النادي واللاعبين والتي شهدت الإستماع إلى أزمات اللاعبين ومطالبهم ، وعقب نهاية الجلسة، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين بإلغاء المران مع إقامة المران الجمعة في تمام الخامسة مساء.