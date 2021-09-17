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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد بصحبة أوناجم وبن شرقى بعد إلغاء مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بثنائى القلعة البيضاء أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وذلك عقب إلغاء مران الزمالك.
لاعبو الزمالك (1)
لاعبو الزمالك (2)
وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلغاء مران الفريق الخميس، بسبب الجلسة التي عقدت منذ الخامسة والنصف مساء حتى السابعة من نفس اليوم، وذلك بين إدارة النادي واللاعبين والتي شهدت الإستماع إلى أزمات اللاعبين ومطالبهم ، وعقب نهاية الجلسة، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين بإلغاء المران مع إقامة المران الجمعة في تمام الخامسة مساء.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.
وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف علي الكرة وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي قام بصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل سفره للامارات لقضاء اجازته عقب تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي، حيث طلب حسين السيد عقد كارتيرون وقام بتنفيذ بنود المكافات كاملة ، فيما اكد المصدر ان افراد الجهاز المعاون لكارتيرون الأجانب حصلوا علي نسبة كبيرة من مستحقاتهم بينما حصل المعاونون المصريون علي نسبة بسيطة من المكافآت.